Бероев высказался о воссоединении с Алферовой: "Мы с Ксенией здравомыслящие люди"

Егор Бероев в феврале женился во второй раз. После развода с Ксенией Алферовой 48-летний актер обрел счастье с 21-летней балериной Анной Панкратовой.

Знакомые пары уверяют, что разница в возрасте в 27 лет молодоженов ничуть не смущает. Бероев очарован талантом и красотой молодой жены. Более того, супруги якобы готовятся стать родителями.

Несмотря на развод, Бероев и Алферова продолжают заниматься их благотворительным фондом "Я есть!". Актер дал понять, что их расставание никак не отразится на работе организации. Более того, он допустил возможность воссоединения с бывшей женой, правда, только по работе.

"Мы с Ксенией достаточно здравомыслящие люди. Если возникнет необходимость встретиться для работы по фонду, мы, конечно, встретимся", - пообещал артист.

Он не знает, как на их с Ксенией развод отреагировала теща, известная актриса Ирина Алферова. Однако актер отметил, что относится к ней с большим уважением, передает "КП". А от ее матери, 103-летней Ксении Алферовой, в честь которой, собственно, и назвали его бывшую жену, Егор Бероев вообще в восторге.

"Потрясающая, умнейшая, дай Бог ей здоровья! Думаю, что могу назвать себя ее другом, и очень этому рад..." - рассыпался в комплиментах Бероев.

