ВС России нанесли за неделю шесть групповых ударов по объектам ВСУ

ВС России ответили на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории. В период с 18 по 24 апреля российская армия нанесла шесть групповых ударов, применив высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского, наземного базирования. Поражены предприятия украинского ВПК, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры. Также целями ударов стали военные аэродромы, места сборки и хранения ударных беспилотников, пункты дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

Как сообщили в Минобороны России, в течение недели российская армия взяла под контроль два населенных пункта. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Гришино в ДНР. А подразделения группировки "Север" установили контроль над населенным пунктом Ветеринарное в Харьковской области.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, пять боевых машин РСЗО "Ураган", "Град" и RAK-SA-12 хорватского производства. Средства ПВО сбили 50 управляемых авиационных бомб, восемь снарядов системы HIMARS и управляемая ракета большой дальности "Нептун". Уничтожено 2464 беспилотника ВСУ.