Путин высказался о геноциде армянского народа

В День памяти жертв геноцида армян Владимир Путин направил обращение участникам памятных мероприятий. В 111-ю годовщину трагедии президент России выразил солидарность с армянским народом.

Владимир Путин напомнил: ещё в 1915-м году наша страна вместе с Великобританией и Францией решительно осудила геноцид. И позже подтвердила незыблемость своей позиции.

Глава государства отметил: жестокая расправа над сотнями тысяч беззащитных людей в османской Турции потрясла весь цивилизованный мир. Гонения и репрессии стали незаживающей раной для многих поколений, но общая беда сплотила людей, показавших верность традициям, мудрость и мужество.