Банк России снизил ключевую ставку

Банк России понизил ключевую ставку с 15% до 14,5% годовых. Решение принято по итогам заседания совета директоров банка 24 апреля. ЦБ продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики, начатый в июне прошлого года.

В пресс-релизе Банка России отмечается, что решение продиктовано, в том числе, приближением динамики внутреннего спроса к возможностям расширения предложения товаров и услуг. Показатели устойчивого роста цен пока не снижаются, они остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Кроме того, сохраняется неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

Аналитики подчеркивают, что решение ЦБ стало ожидаемым: остановить смягчение политики не позволяет замершая инфляция. Представители бизнеса отмечают, что быстрое снижение ставки окажет хорошую поддержку экономике.