Екатерина Климова показала любимого мужчину и прошлась с ним по красной дорожке: "Какое это счастье"

Екатерина Климова была трижды замужем. От ювелира Ильи Хорошилова у актрисы есть дочь Елизавета. В браке с актером Игорем Петренко артистка родила сыновей Матвея и Корнея. А от молодого актера Гелы Месхи у актрисы подрастает дочь Белла.

И вот накануне, 23 апреля, Екатерина Климова прошлась по красной дорожке торжественной церемонии закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля в театре "Россия" именно с 19-летним Матвеем.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В своем официальном телеграм-канале Екатерина Климова опубликовала видео с красной дорожки и отметила, что для ее сына это событие стало первым большим праздником в мире кинематографистов. "Можно сказать, что мы уже снимались с ним в кино вместе. Съемки фильма "Мы из будущего" закончились в сентябре, а в ноябре родился Матвей!" - отметила актриса.

Кроме того, Екатерина выразила надежду, что ей удастся как можно быстрее снова оказаться с Матвеем на одной съемочной площадке. "Как же быстро летит время! Какое чудо — жизнь! Какое это счастье — любить свою профессию! И, конечно же, идти рука об руку по красной дорожке с прекрасным юношей, которого ты когда-то родила, несмотря на все сложности, препятствия и съемки тоже", - заключила артистка.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>