Киевский режим решил начать мобилизацию 18-летних украинцев. Как заявил на украинском телевидении признанный в России террористом и экстремистом командир 413-го полка СБС "Рейд" Евгений Карась*, у молодых больше здоровья, энтузиазма – а главное, у них еще нет семьи.

По словам террориста, раз ничего в жизни нет, то и терять нечего. Значит, в 18 лет можно ехать штурмовать окопы. ВСУ с конца прошлого года требует усиления мобилизации, предлагалось отправлять на линию боевых действий даже иностранцев с ВНЖ, пишет КП.

Также на Украине идет пропагандистская кампания по вовлечению в Вооруженные силы Украины в вооруженные силы. В соцсетях появилось видео, как женщина в форме ВСУ пыталась штурмовать российские позиции на велосипеде.

* признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом