Туск обвинил Россию в планах атаковать НАТО в ближайшие месяцы

Россия может попытаться напасть на одну из стран НАТО в ближайшие месяцы — с таким заявлением выступил в пятницу, 24 апреля, премьер-министр Польши Дональд Туск.

По утверждению польского политика, речь идет "о краткосрочной перспективе — скорее о месяцах, чем о годах", пишет Financial Times.

Туск подчеркнул, что сценарий "российской агрессии" может реализоваться на практике, причем велик риск того, что Соединенные Штаты не придут на помощь Европе.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен утверждала, что Россия является хронической угрозой европейской безопасности. С этим посылом политик призывала Европу объединиться против "давней угрозы", якобы исходящей из Москвы.

Между тем эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что разведка республики не нашла подтверждений того, что Россия якобы готовится напасть на Эстонию. Как подчеркнул дипломат, "мы не видим, чтобы Россия собирала свои войска или готовилась военным путем к нападению на НАТО или страны Балтии каким-либо образом".