МИД России пообещал жесткий ответ на 20-й пакет санкций ЕС

Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры, заявила Мария Захарова. Официальный представитель МИД подчеркнула: Москва примет меры в связи с принятием Евросоюзом 20-го пакета антироссийских санкций.

Как сказала Захарова на брифинге, ответные меры будут жесткими. И они будут реализованы в соответствии с интересами России, приводит слова дипломата ТАСС.

Днем ранее стало известно, что послы ЕС утвердили 20-й пакет антироссийских санкций. Также был утвержден кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Представители ЕС достигли согласия после того, как Венгрия и Словакия отозвали свое вето. Будапешт и Братислава изменили свою позицию после того, как возобновился транзит российской нефти в эти страны по нефтепроводу "Дружба" через Украину.