"Зачем?": Арина Шарапова не выдержала, узнав о смерти Алексея Пиманова

23 апреля стало известно о смерти известного журналиста, телеведущего, продюсера, режиссера Алексея Пиманова. Ему было 64 года. Причиной смерти стал острый инфаркт.

Для многих людей, причем не только простых, но и знаменитостей, эта новость стала неожиданностью. Старший сын Алексея Пиманова Денис впоследствии признался, что смерть журналиста оказалась скоропостижной, ничто не предвещало.

Телеведущая Арина Шарапова на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" эмоционально высказалась о внезапном уходе коллеги. "Алешка, Алешка! Ты так внезапно ушел… Насовсем… И мы тебя никогда больше не увидим. Ты понимаешь, это же потеря большая для всех нас… Для твоих родных, для кино и ТВ… Продюсер кино и ТВ-проектов, ведущий, суперуправленец. Друг, Суперчеловек. Всё в одном тебе и умещалось… Зачем?.." - не выдержала Арина Шарапова и разразилась риторическим вопросом.

Напомним, Алексей Пиманов хоть и автор более 100 проектов на телевидении, но он навсегда запомнится россиянам по программе "Человек и закон". Зрители любили его за красивый голос и спокойный тон. В одном из интервью Алексей рассказывал, что работа принесла ему немало проблем. Он постоянно сталкивался с угрозами в свой адрес.

