НАТО отреагировала на предложение выгнать Испанию

Устав Североатлантического альянса не содержит положений, допускающих приостановку членства или исключение какой-либо страны из организации. Об этом напомнили в НАТО в пятницу, 24 апреля, на фоне слухов о стремлении США выгнать Испанию из военно-политического блока.

Американские власти уже неоднократно выражали недовольство европейскими союзниками по НАТО, требуя от них нарастить расходы на оборону. Камнем преткновения явилась военная операция США против Ирана — далеко не все члены альянса согласились содействовать Вашингтону. В частности, Испания отказалась предоставить Соединенным Штатам право на базирование военных самолетов и их боевые вылеты.

В ответ американский лидер Дональд Трамп пригрозил наказать несговорчивых союзников — несколько вариантов, включая изгнание Испании из НАТО, были представлены во внутреннем письме Пентагона.

Однако один из чиновников Североатлантического альянса на условиях анонимности заявил, что "учредительный договор НАТО не предусматривает никаких положений о приостановке членства", равно как и об исключении одного из членов.

Это подтвердил в интервью "Ленте.ру" политолог Иван Мезюхо. Эксперт уточнил, что статья 13 Североатлантического договора позволяет государству выйти из блока добровольно, но никаких юридических механизмов для принудительного исключения не предусмотрено.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин предположил в комментарии NEWS.ru, что грозные новости из Вашингтона — это лишь попытка "оказать информационно-психологическое давление на страны альянса". Политолог отметил, что едва ли Испанию реально исключат из НАТО, но "даже если дойдет до каких-то серьезных пертурбаций, то, в принципе, НАТО мало что потеряет".