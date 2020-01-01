Без бутылки не разберешься: как алкоголизм западных лидеров влияет на миропорядок

Весь мир с нескрываемым интересом наблюдает за скандалом, набирающим силу в США. Директор одной из ведущих спецслужб мира – ФБР - Кэш Патель, согласно утверждениям журнала Atlantic, ответственно пьющий человек. Из-за своего пагубного пристрастия Патель якобы часто отсутствует на рабочем месте или недоступен, что зачастую срывает принятие срочных решений. Бурные вечеринки директора в итоге приводят к переносу рабочих встреч и брифингов, а охрана вынуждена скрывать тяжелое похмелье шефа. Впрочем, Патель в своем пристрастии к зелёному змию среди крупных политиков далеко не одинок. Но если, например, в российской истории такие случаи единичны и приходится в основном на девяностые, правда, гремел этот случай на весь мир, то вот на западе алкоголики во власти – дело обычное.

В гибком, пластичном, в меру упитанном мужчине в самом расцвете сил так сразу и не признаешь директора ФБР Кэша Пателя. Ролик мир увидел благодаря иранским хакерам. То, что высокий американский чиновник - человек яркий и неординарный, многие, конечно, и раньше догадывались. Чего только одна поездка на зимнюю олимпиаду в Милан на ведомственном самолете стоит. В бюджетных долларах - 75 тысяч. Зато красиво! Злые языки из издания Atlantic, впрочем, утверждают: то, что в соцсетях называют "прайм-эрой Пателя", на деле, увы, обычный алкоголизм.

"Два десятка анонимных источников сообщили нам, что Патель пьет до крайней степени опьянения, в том числе в частных клубах Вашингтона и Лас-Вегаса, причём нередко в присутствии сотрудников администрации. В некоторых случаях из-за "бурных ночей" Пателя приходилось переносить совещания и брифинги. Более того, сотрудникам охраны с трудом удавалось его разбудить. Один раз им даже пришлось задействовать спецоборудование для взлома двери, за которой директор ФБР не подавал признаков жизни", - пишет издание.

"Я – обычный американец, который любит свою страну, любит хоккей и когда мои друзья, чемпионы, зовут меня отпраздновать золотую медаль, я соглашаюсь. Я никогда не был пьян на работе. Именно поэтому мы подали иск о клевете на сумму 250 миллионов долларов",- заявляет Патель.

Есть и еще один, весьма пикантный нюанс. Кэш Патель – этнический индус. Если быть уж совсем точным – гуджаратец. В этом штате действует сухой закон, формально как дань уважения Махатме Ганди, который родом из этих мест. Фактически из-за так называемой толерантности местных жителей к алкоголю. Эта биологическая особенность встречается у многих народов Азии.

"Быстро перерабатывает алкоголь, само опьянение оно держится недолго, а вот ацетальдегид, который отвечает за отравление, за похмельный синдром, он может быть до нескольких дней. Такие люди - у них быстро краснеет лицо, их тошнит. В общем, они на генетическом уровне застрахованы от алкоголизма. Для них употребить даже маленькую порцию алкоголя это - целое отравление, целое приключение", - объясняет Василий Шуров, врач психиатр-нарколог.

Иногда под прицелами многочисленных телекамер. Вряд ли на такое рассчитывал бывший министр финансов Японии Сиоити Накагава, поднимая бокал игристого на банкете по случаю завершения саммита Семерки в Риме. Европеоидам, конечно, повезло больше! Это теперь глава Пентагона – ярый католик, жмёт от груди соточку и совсем не пьет. "Не развязался бы на фоне провала иранской операции" – подбадривают Хегсита в соцсетях. О его пьяных приключениях на бывшем месте работы – телеканале Fox News - легенды слагали.

Не далее как месяц назад, следует из публичного отчёта Пентагона, бравый американский генерал Антонио Агуто приехал в Киев, чтобы координировать поставки военной помощи. Литр горькой и гарные дивчины вскружили военному голову так, что он потерял секретные документы. Или вот, август 2022 года, путешествие по городским джунглям сотрудника охраны посольства США в Москве Николаса Сторми Наварро, у которого вечер явно удался!

"Всё-таки русский человек алкоголь воспринимает как признак какого-то события, в большинстве своём. Американец воспринимает алкоголь как мы бы воспринимали компот, как способ запить еду. Они очень пьющая нация, точнее пьющая культура. Понятно, что есть люди, которые вообще не пьют, но большинство американцев пьют много, с удовольствием и в основном тяжелые напитки", - говорит Дмитрий Журавлев - политолог, научный руководитель Института региональных проблем.

А потому алкоголь в Белом доме всегда лился рекой. Был еще самый пьющий 14-й президент США -Франклин Пирс. Его кстати, считают худшим за всю историю. День начинал со стакана чего-то крепкого. Да так феерично, что демократы даже отказались выдвигать его на второй срок. Республиканцы, к слову, тоже не отставали.

"Эндрю Джонсон был вице-президентом Линкольна. На его вторую инаугурацию он явился пьяным. Говорят, президент был так смущен, что пытался сползти со стула, чтобы его было не так хорошо видно. Джонсон должен был произносить свою речь 3-4 минуты, а говорил около 20-ти. Но моя любимая история про 29-президента США Уорена Гардинга. В те времена в штатах был сухой закон. Президент очень любил играть в гольф и прятал бутылку виски в сумку. Гардинг обычно выпивал перед игрой и во время игры. Во второй половине он играл очень нестабильно и редко набирал больше 100 очков", - рассказывает американский блогер.

Ричард Никсон предпочитал коллекционное вино, стоимостью от 700 долларов за бутылку, причём в неимоверных количествах. Один раз, после подобного праздника жизни, мир чуть было не оказался на пороге ядерной войны.

"Узнав о том, что корейцы сбили американский самолет-шпион, Никсон, будучи мертвецки пьяным распорядился ударить по территории КНДР ядерной бомбой. Ситуацию спас тогдашний советник по национальной безопасности Генри Киссинджер. Он уговорил начальника генерального штаба подождать до утра. Мол, президент проспится и примет правильное решение", - пишет издание Welt.

"Никсон последние дни своего президентства пил очень сильно. Он всегда мимо рта не проносил, а тут сами понимаете - угроза импичмента, крах политической карьеры, которая выстраивалась многие десятилетия. То есть по-человечески его понять можно, но в тех условиях он был очень опасен. Потому, что он неадекватен. Если он сам реально принимает решения, то решения тоже будут неадекватные. Если у вас ядерная держава, то ошибка возможна одна", - говорит Дмитрий Журавлев.

А потому шутка Каи Каллас о том, что в нынешней геополитике без пол-литра не разберешься, совсем несмешная. Так ведь в Европе и поступали, причём относительно недавно. Хотя на фоне поведения нынешних европейских политиков, выходки бывшего главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера даже выглядят как-то мило. Имел пагубную страсть к вину и джин-тонику. Да так, что на саммите НАТО, коллегам, пришлось вести его под белы рученьки…

Бельгийский министр по социальным вопросам Мишель Дэрден должен был представлять парламенту проект пенсионной реформы, а получился, скорее, искромётный стендап.

"Мы знаем, что этой проблеме уже много лет. Правительство что-то делает, но проблема остается. Лично я с этим согласен. Вы тоже, вижу, согласны", - говорил Дэрден.

Дважды в день, по собственному признанию, вино пьёт французский президент. И ничего предосудительного в этом не видит.

"Пьющий подкаблучник - очень жестокий правитель. Под каблуком у жены дома, да еще и с рюмкой в руке, что загоняет под этот каблук еще глубже, да...он должен где-то отыграться. Вот он и отыгрывается на внешней политике", - говорит Дмитрий Журавлев.

Другое дело - сильная и волевая Ангела Меркель. Уйдя на самоизоляцию из-за ковида, она взяла с собой всего 4 бутылки рислинга. Фото тележки из супермаркета в 2020 году растиражировали немецкие таблоиды. Отметив, что тогдашней канцлерин далеко до масштабов Вилли Брандта. Его из-за пристрастий в народе прозвали "Вилли Брэнди" и "Вилли Брандтвайн". И вообще, мол, это – не алкоголизм, а интеллигентное бытовое пьянство.

Еще ведь Черчилль якобы говорил: "Я получил от алкоголя значительно больше, чем ему удалось забрать у меня". Потомки, правда, восприняли слишком буквально…

"Критерий зависимости у нас – утрата количественного контроля, когда человек выпил больше чем планировал. Утрата ситуационного – он может пропустить работу, сесть пьяным за руль, вообще попасть в какое-то алкогольное приключение. Поэтому те, которые апеллируют к стрессу, представительским функциям и еще к чему-то, это люди, которые были с алкогольной зависимостью еще до того, как они стали серьезными политиками, а став политиком, у них возникло ощущение безнаказанности", - рассуждает Василий Шуров, врач психиатр-нарколог.

И это, подчеркивают специалисты, скорее свойство личности. Взять хотя бы Дональда Трампа, брат которого умер от алкоголизма в 43 года. С тех пор президент вообще не пьет. Миру от этого, правда, почему-то совсем не легче

Матвей Шестаков