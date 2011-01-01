Чернобыль 40 сорок лет спустя: урок, который мир предпочёл забыть

26 апреля - одна из самых скорбных дат в новейшей истории России. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на четвёртом энергоблоке. Это крупнейшая в мире техногенная катастрофа как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий, так и по экономическому ущербу. Сегодня 40 лет спустя пытаемся понять, какие уроки мир извлёк или хотя бы попытался извлечь из эха взрыва над Припятью.

Архивная съемка весны 1986го. Четвертый энергоблок Чернобыльской атомной станции вскоре после взрыва, бывший советской гордостью два года и ставший бедой на десятилетия вперёд. Самый первый снятый кадр на месте - оператору разрешили высунуться из люка бронетранспортера на 30 секунд. Враг был невидим: у радиации нет запаха, цвета, вкуса, есть только звук — звук дозиметра.

Ночью 26 апреля на четвёртом энергоблоке проводили технический эксперимент. По указанию главного инженера станции персонал должен был проверить, хватит ли инерции турбин, чтобы питать насосы при аварийном обесточивании. Для этого вручную отключили ряд систем защиты. С разработчиками реактора эксперимент не был согласован, система не выдержала нагрузку.

Последовал взрыв. Однако нельзя сказать, что в трагедии виноваты только те, кто стоял за пультом. В реакторе были конструктивные недостатки, об этом знали выше, но допустили трагедию.

"Главная проблема была с скрываемыми недостатками реактора РБМК. А уж где конкретно рвануло, это была во многом случайность. Да, судя по всему, персонал допустил определенные ошибки. Но то, что эти ошибки могут носить катастрофический характер, они не знали", - говорит Сергей Соловьев, старший научный сотрудник института российской истории РАН.

Крышка реактора весом 2 тысячи тонн взлетела от взрыва как монета. Раскалённые куски графита оказались на крыше машинного зала. В атмосферу выброшено радиоактивных веществ в десятки раз больше, чем от бомб над Хиросимой и Нагасаки вместе взятых. Облако пошло на Беларусь, потом - на Скандинавию. 30 апреля начали эвакуацию сел в округе и Припяти - города энергетиков в трёх километрах от станции. Вывезли более 100 тысяч человек. Им тогда говорили: уезжаете на несколько дней.

Эвакуировать людей было единственным правильным решением. Образовалась 30 километровая зона отчуждения. Внутри за 4 года побывали 600 тысяч человек: солдаты, шахтёры, учёные, пилоты. Их звали ликвидаторами. Вертолётчики сбрасывали свинец и песок в жерло реактора. Шахтёры рыли тоннель под фундамент в пятидесятиградусной жаре, чтобы расплав не ушёл в грунтовые воды. Солдаты на крыше убирали графит, работая по сорок секунд на смену. Дольше было нельзя. Там же впервые массово применили роботов на дистанционном управлении — от лёгких разведчиков до многотонных бульдозеров. И всё, чтобы остановить один человеческий просчёт.

"Это был массовый героизм. Если говорить о населении, то это высокий уровень сознания, высокой нравственности. Во-первых, не было паники. Но, к сожалению, были и другого склада люди: попытка сгладить ситуацию, попытка уменьшить последствия происшедшего, она не позволила буквально в самые первые часы сделать ещё больше для того, чтобы уменьшить последствия случившегося", - говорил Геннадий Бердов, заместитель министра внутренних дел УССР.

Считается, что чернобыльская трагедия запустила реакцию распада Советского Союза. Страна, которая смогла в кратчайшие сроки ликвидировать аварию, в первые дни боялась сказать людям правду. В газетах печатали сводки надоев. В Киеве, что в 130 километрах от Чернобыля, не отменили первомайскую демонстрацию. В конце 80-х всё это вспомнят на митингах, которые охватят Украину: сначала будут лозунги про Чернобыль, а затем уже и политические - про независимость.

"Причем те самые люди, которые полностью растерялись во время самой аварии, – украинские руководство, высшее руководство. Оно проявило себя крайне нерасторопно, не было решения принято об эвакуации людей, с этим тянули, пока не приехала правительственная комиссии. А потом представители этого самого руководства в конце 80-х, в 90-м начали говорить о том, что Чернобыльская авария - это преступление центра, Москвы против Украины. Что над Украиной поставили какой-то эксперимент", - говорит Сергей СОЛОВЬЕВ. Старший научный сотрудник института российской истории РАН.

В независимой Украине ликвидаторы чернобыльской катастрофы стали политической валютой наряду с ветеранами войны в Афганистане и шахтерами. Их использовали каждые выборы, между которыми льготы урезали. В 2011 году, ещё при Януковиче, ликвидаторы в нескольких город Украины разбили палаточные лагеря - их разогнали. От безвыходности многие чернобыльцы поддержали Майдан, и так были использованы в последний раз. Сейчас они вообще не высказываются и никакого политического веса не имеют. Как, впрочем, пропадает и предавшая их Украина. Что разительно отличается от Беларуси.

"Нужно понимать, что в Беларуси количество территорий, которые непосредственно пострадало от аварии, даже больше, чем на Украине. Прежде всего, это коснулось Гомельской области. Так вот в Гомеле было создано несколько подразделений, специально занимавшихся изучением последствий чернобыльской аварии и лечением людей. Там очень много сделали для лечения детей, пострадавших от чернобыльской аварии. То есть внимание государственное к этой проблеме в Беларуси было, пожалуй, наибольшим", - говорит Сергей Соловьев.

Главный же урок Чернобыля усвоили в современной России, многократно ужесточив требования к экологическим стандартам и безопасности. Сегодня наши атомные станции - одни из самых надёжных на планете. Это признают и эксперты МАГАТЭ, и заказчики Росатома по всему миру.

"То лидерство, которое Росатом демонстрирует, оно зиждется, в первую очередь, на признании наших норм безопасности. В основе которых лежит, в том числе и чернобыльский опыт.

Ну и, конечно, востребованность. Из 27 строящихся энергоблоков в мире 24 - это продукты госкорпорации Росатом", - говорит Алексей Лихачев, генеральный директор Государственной корпорации "Росатом".

После аварии в Чернобыле на Западе на несколько десятилетий появился тренд на отказ от ядерной энергетики. Яркий пример - Германия, которая закрыла все свои атомные станции, отказалась от российского газа и теперь страдает от дорогих энергоресурсов. А Украина продолжает использовать ядерные провокации. ВСУ регулярно обстреливают территорию Запорожской АЭС - крупнейшую атомную станцию в Европе, находящуюся под контролем России. Зеленский заявил о желании получить ядерное оружие. И достаточно посмотреть на Чернобыль спустя 40 лет, чтобы понять, почему киевскому режиму позволять этого нельзя. Но за давностью лет ужас как будто стирается.

Зона отчуждения оказалась идеальной декорацией для современной культуры. Появились компьютерные игры для школьников по всему миру - Припять - это место, по которому весело бегаешь с автоматом. Зона мутировала в литературный жанр со своими фанатскими сообществами. Американцы совместно с британцами сняли сериал "Чернобыль", наполненный западными штампами о русских. Но главное другое - в западном мире ядерную катастрофу упаковали в мемы, мерч и сувенирную водку. Общество проиграло ядерный апокалипсис столько раз - на экранах, в играх, в книгах - что перестало верить в него по-настоящему.

Договоры о контроле ядерных вооружений между Россией и США фактически мертвы. Трамп пошёл на прямую военную эскалацию с Ираном. Европа продолжает накачивать Украину оружием. Ядерная риторика звучит так часто, что перестала пугать. В апреле 86-го ответственные тоже знали об угрозах, но выкручивали ручки на максимум, полагая, что ничего страшного не произойдёт. Сейчас человечество стоит за тем же пультом и, несмотря на все риски, продолжает эксперимент. Вручную отключая ряд систем защиты.