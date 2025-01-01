Россия будет достойно и на должном уровне представлена на саммите "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в Майами 14-15 декабря. Об этом рассказал в пятницу, 24 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ответ на соответствующий вопрос представитель Кремля заявил, что президент России Владимир Путин "может поехать в Майами как член страны "Двадцатки", может не поехать, может поехать другой российский представитель".

Россия по-прежнему придает большое значение работе в рамках G20, а с учетом зарождающихся и нарастающих сейчас кризисов "к моменту проведения саммита будет много о чем говорить", подчеркнул Песков.

Еще в декабре 2025 года российская шерпа в G20 Светлана Лукаш сообщала, что американская сторона готовится к участию президента России Владимира Путина в саммите "Двадцатки", поскольку "очень рассчитывает на участие всех лидеров".

Спецпредставитель президента России по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, говоря о получении соответствующего приглашения, напомнил, что наша страна всегда была частью G20.