"Халява закончилась": США отказались обеспечивать безопасность Ормузского пролива

Соединенные Штаты больше не намерены в одиночку обеспечивать безопасность Ормузского пролива. С таким заявлением выступил глава Министерства войны США Пит Хегсет.

По словам главы Пентагона, Европа и Азия десятилетиями пользовались американской защитой. Однако теперь халява закончилась.

Хегсет заметил, что европейским лидерам стоило бы уделять меньше внимания показным конференциям. Надо активнее участвовать в практических операциях. Шеф Пентагона призвал руководство Европы "садиться в лодки" - подчеркнув, что это скорее их битва, чем Вашингтона.