Москвичам рассказали, ждать ли потепление до майских праздников

Температура ниже нормы сохранится до конца апреля в столичном регионе. Такой прогноз озвучила в пятницу, 24 апреля, ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

По словам метеоролога, пока погода не вызывает особого оптимизма — показания термометров останутся ниже нормативных значений в среднем на шесть градусов, будет прохладно.

В воскресенье, 26 апреля, к Москве подойдет циклон с Балтийского моря, погода вновь станет облачной, ночью пройдет небольшой дождь. В последнюю апрельскую неделю циклон будет находиться чуть севернее столицы, из-за чего ветер южного сменился на западный, а его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, сообщает "Интерфакс".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что россиян на майские праздники раскачает на "климатических качелях". Однако, отметил специалист, такая погода вполне характерна для нынешнего сезона.

Климатолог Владимир Клименко отмечал, что резкие изменения стали постоянным атрибутом современного климата. Уже скоро россиянам предстоит столкнуться с весьма опасным летним явлением — тепловой волной, когда ежедневно температура будет возрастать на несколько градусов, превышающих норму.