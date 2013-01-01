Подробности смерти Алексея Пиманова: умер мгновенно на руках Ольги Погодиной

В Москве 23 апреля умер Алексей Пиманов. Ведущий программы "Человек и закон" скончался в 64 года. У знаменитости не выдержало сердце, Пиманов ушел мгновенно. Близкие и родные звезды ТВ не могут поверить в произошедшее.

"Я в шоке… Все было хорошо! Мы разговаривали вчера по видеосвязи. Он был забавный, смешной, активный. Не могу понять, как это вообще случилось сегодня", — поделился с журналистами сын ведущего Денис Пиманов.

Как пишет "Комсомольская правда", в последние мгновения с Алексеем была его жена Ольга Погодина. Телеведущий умер буквально на руках третьей супруги.

Пиманов был для Погодиной главной любовью, о том, какую боль сейчас испытывает актриса, можно только догадываться. "Для меня это самая страшная трагедия", — только и смогла сказать Ольга, когда с ней связались журналисты. Причину смерти скрывать она тоже не стала. Ведущий перенес инфаркт, медики спасти его не смогли.

Напомним, что история любви Алексея Пиманова и Ольги Погодиной началась, когда оба были несвободны. Но чувства так захлестнули ведущего и актрису, что они решили быть вместе. Пара долго скрывала отношения, а свадьба прошла в закрытом формате. Лишь в 2013 году Пиманов и Погодина признались, что поженились.