Россия вернула из плена 193 военнослужащих

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 193 на 193. Об этом рассказали в пятницу, 24 апреля, в российском Министерстве обороны.

Как уточнило ведомство в своем MAX-канале, освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем бойцов доставят на родину, где им предстоит лечение и реабилитация в медицинских учреждениях Минобороны.

Москва отметила посреднические усилия гуманитарного характера, оказанные при освобождении пленных со стороны ОАЭ и США.

Ранее помощник президента России, глава российской делегации на переговорах по мирному урегулированию конфликта с Украиной Владимир Мединский уточнял, что обмен военнопленными осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых в Женеве.

Также Мединский указывал, что параметры обменов телами погибших бойцов между Москвой и Киевом красноречиво свидетельствуют о реальной пропорции потерь. Так, в рамках очередного обмена украинской стороне было передано 1000 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. При этом "с той стороны получено 41 погибших наших".