Звучащие из недружественных стран утверждения о том, что Россия якобы намеревается напасть на другое государство, являются очередными проявлениями милитаризма. Об этом заявил в пятницу, 24 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал по просьбе журналистов заявление польского премьера Дональда Туска о том, что Россия якобы планирует атаковать одну из стран НАТО в ближайшие месяцы.

Как отметил Дмитрий Песков, "мы видим всплеск милитаризма, оголтелого милитаризма, русофобии", поэтому "оставляем это всё без реакции" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что наша страна не собирается ни на кого нападать, и даже предлагал Европе официальный документ, гарантирующий ненападение. Однако если Европа начнет войну — Россия готова "прямо сейчас", предупреждал политик.

Также Владимир Путин напомнил, что диалог и контакты с Европой были свернуты "отнюдь не по нашей вине". По инициативе и из-за недружественных действий европейских политиков заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам.