Борющаяся с раком Анфиса Чехова: "Я надеялась на чудо, но донор не подошел"

Анфиса Чехова столкнулась со страшной болезнью. У ее бульдожки Картошки выявили рак. Однако Чехова не намерена сдаваться. Она прикладывает все силы, чтобы спасти любимую собачку.

Песик болеет около полугода, российские ветеринары не могут ему помочь. Анфиса узнала, что в США есть клиника, которая специализируется на лечении лимфомы у животных. Чехова не стала раздумывать, купила билеты на самолет для всей семьи и направилась в Америку. За границу Анфиса взяла не только Картошку, но и ее родного брата Костика, который должен был стать донором.

Клиника находится в городе Чаттануга, путь туда неблизкий. Врачи сразу предупредили ведущую, что успех лечения зависит от донора, если он не подойдет, то помочь собачке не получится. Но Анфиса до последнего верила в успех, ведь Костик — родной брат Картошки, что повышало шансы на спасение.

Почти неделю ветеринары делали тесты на совместимость собак, однако в итоге были вынуждены объявить печальный вердикт. "Ну, что, друзья. Как бы это ни было печально... но Костик Картошке не подошел как донор", — сообщила Чехова.

Шансов было немного: в качестве доноров могут подойти только родственники, но даже это не гарантирует совпадение, только 25% собак в итоге находят спасителя. Анфиса же не опускает руки, она продолжает надееться на лучшее и бороться за здоровье и жизнь любимицы.

"Если бы донор моей малышке подошел, то шансы исцеления от лимфомы были бы 80-90%. Сейчас у нас остается вариант операции без донора, и тут шансы вполовину меньше: 30-45%. Но мы делаем что должно и будь что будет", — поделилась Чехова.