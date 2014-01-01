Путин посетил выставку, приуроченную к 80-летию Жириновского

Владимир Путин осмотрел выставку "Жириновский. Продолжение. ЛДПР". Экскурсию главе государства и спикеру Госдумы Вячеславу Володину провёл лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий. В экспозиции представлены архивные документы, фотографии есть даже легендарная "буханка", на которой Владимир Вольфович ездил к избирателям. В числе экспонатов много личных вещей.

Леонид Слуцкий познакомил президента с бойцами добровольческой бригады ЛДПР Александра Невского. Она была основана в 2022 году с началом СВО. Партия ЛДПР помогает военнослужащим на передовой и мирным жителям ДНР, ЛНР организуя гуманитарные конвои. А герои защищают важные рубежи страны.



Алексей Верещагин - командир бригады Александра Невского))

"На сегодняшний день мы выполняем боевые задачи на Крамоторском направлении. Двигаемся вперёд . Объект, вы сами знаете, тяжёлый, с него всё начиналось в 2014 году. Там была так называемая "ОТГСевер" .

- (ПУТИН) на рубеже южной группировки...

Так чточно в составе Южного военного округа мы выполняем задачи.