Режиссер Юрий Мамин* признан иноагентом

Заслуженный деятель искусств России Юрий Мамин* внесен в реестр иностранных агентов. Как сообщает Министерство юстиции России в пятницу, 24 апреля, режиссер фильмов "Окно в Париж" и "Бакенбарды" распространяет фейки о российской власти и выступает против СВО.

Иностранными агентами также признаны активистка Наталья Гоголева* (Касимова*), режиссер и продюсер Юрий Тепляков*, проекты "Антиимперский блок народов"* и "Слова вне себя"*, а также ООО "Яшма"* и ООО "Торговые инвестиции"*, учрежденные иностранным агентом А.В. Шевцовым*.

Перечь иностранных агентов опубликован на официальном сайте Министерства юстиции России.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что закон об иностранных агентах, который постоянно подвергается критике, — не российское изобретение. Политик подчеркнул, что в нашей стране нет репрессий и уголовного преследования в отношении иноагентов.

При этом председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с призывом в адрес политиков и общественников, которые получали финансирование из-за рубежа. Он предложил им прилюдно покаяться на Красной площади.

* физическое или юридическое лицо, признанное иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр