Кремль признал негативный эффект антироссийских санкций

Санкции, которые вводят недружественные санкции против России, имеют определенный негативный эффект, но не стоит его преувеличивать. Такое заявление сделал в пятницу, 24 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, которого цитирует "Интерфакс", "санкции — это плохо" и "легковесно говорить "не страшны" и так далее было бы неверно".

Однако "мы уже обзавелись изрядным опытом по минимизации последствий санкций и огромным опытом по тому, как не прерывать работу в самых различных направлениях, несмотря на эти ограничения", подчеркнул Песков. Он также напомнил, что Россия считает односторонние санкции незаконными.

Ранее глава государства Владимир Путин признал, что санкции носят довольно серьезный характер и могут иметь определенные последствия. Однако в том, что касается рестрикций Евросоюза вроде запрета на поставки российских унитазов, это дорого обойдется самим европейцам, пошутил президент.

В США между тем отмечают, что санкции наносят урон российской экономике, однако недостаточный для достижения целей, которые ставят перед собой страны Запада. Вопреки рестрикциям Россия сумела перенаправить потоки нефти в Индию и Китай, которые покупают миллионы баррелей со скидкой.