Названы дата и место похорон Алексея Пиманова

Алексей Пиманов скончался 23 апреля в Москве. Ему было 64 года. Как рассказала вдова телеведущего Ольга Погодина, причиной смерти стал инфаркт.

Пиманов был для Погодиной главной любовью, сейчас актриса убита горем. "Для меня это самая страшная трагедия", — только и смогла сказать Ольга, когда с ней связались журналисты.

Не может поверить в произошедшее и сын телеведущего. Он разговаривал с отцом накануне смерти и даже предположить не мог, что это последний разговор. "Я в шоке… Все было хорошо! Мы разговаривали вчера по видеосвязи. Он был забавный, смешной, активный. Не могу понять, как это вообще случилось сегодня", — поделился Денис Пиманов.

Похоронят Алексея Пиманова на престижном Троекуровском кладбище столицы рядом с могилой его мамы. Так решила семья ведущего. Траурная церемония пройдет 27 апреля.

Алексей Пиманов навсегда запомнится россиянам по программе "Человек и закон". Зрители любили его за красивый голос и спокойный тон. В одном из интервью Алексей рассказывал, что работа принесла ему немало проблем. Он постоянно сталкивался с угрозами в свой адрес.