Раскрыт секрет пропажи "говорящих" брошек Эльвиры Набиуллиной

Глава Банка России Эльвира Набиуллина подтвердила, что пока не планирует возвращаться к брошкам как элементу коммуникации с аудиторией по вопросам монетарной политики.

Журналист Александр Юнашев поинтересовался у Набиуллиной, почему она перестала носить броши, которые прежде регулярно меняла в зависимости от решений Центробанка. В ответ председатель регулятора отметила, что для возвращения этого украшения "еще не время".

От конкретного ответа на вопрос о том, вернутся ли броши на лацкан ее пиджака, Эльвира Набиуллина уклонилась, заявив, что "пока не знает".

Видеозапись этого комментария опубликована в MAX-канале журналиста Александра Юнашева.

Ранее Набиуллина признала, что при помощи брошей "пыталась передать наше понимание ситуации" в финансовой сфере. Например, на брифинг по ситуации с падающим рублем глава ЦБ надела брошь в форме неваляшки. Когда было решено заморозить ключевую ставку, председатель Банка России появилась с аксессуаром, изображающим снегиря.