У Биньямина Нетаньяху обнаружили рак

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поделился неприятными новостями о собственном здоровье. Как заявил политик, во время недавнего медицинского обследования ему диагностировали онкологию.

Нетаньяху уточнил, что медики выявили у него небольшое "злокачественное пятно" в предстательной железе — злокачественную опухоль. Болезнь удалось обнаружить на очень ранней стадии, до дальнейшего распространения или формирования метастазов.

Политик рассказал, что прошел лечение — опухоль удалили. С учетом личного опыта израильский премьер призвал сограждан бережнее относиться к себе и регулярно обследоваться, сообщают "Вести".

В мае 2025 года выяснилось, что у бывшего президента США Джо Байдена обнаружена агрессивная форма рака простаты. Экс-врач Белого дома Ронни Джексон высказал мнение, что престарелому политику осталось жить, по самым оптимистичным прикидкам, менее двух лет.

Онкология настигла и бывшую первую леди Сирии — Асму Асад. У женщины обнаружили острый миелоидный лейкоз, источники утверждали, что супруга Башара Асада умирает. При этом в 2018 году она проходила лечение от рака груди.