Всем ясно, что немедленное вступление Украины в Европейский союз невозможно. С таким заявлением выступил в пятницу, 24 апреля, канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Политик заявил, что его позицию поддерживает большинство членов интеграционного объединения, а соответствующий вопрос неоднократно обсуждался с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

При этом Мерц выступил за "более тесную интеграцию" Украины в европейские институты, например, путем участия в заседаниях Европейского совета, Европарламента или Еврокомиссии без права голоса. Мерц допустил также постепенное вовлечение Украины "в различные сферы политики в зависимости от хода реформ".

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден, в свою очередь, заявил, что лидеры европейских государств не готовы предоставлять Украине поблажки для облегчения и ускорения процесса ее вступления в Евросоюз: "Никаких лазеек нет".

Премьер Хорватии Андрей Пленкович подчеркнул, что полноправное членство Украины в Евросоюзе с 1 января 2027 года, на чем настаивает киевский режим, технически и физически невозможно. Однако может быть разработана динамика евроинтеграции, о которой "на уровне Европейского совета можно разговаривать", цитирует политика РИА Новости.

Тем временем Politico пишет, что ЕС недолго будет праздновать принятие помощи Киеву — чувство триумфа угасло, когда они европейские лидеры столкнулись с многочисленными вызовами и осознанием того, как трудно договориться внутри блока по большинству вопросов.