Ночью 25 апреля в небе над Россией сбиты 127 дронов ВСУ

Минувшей ночью над территорией России сбито 127 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 14 регионов и акватории Чёрного и Азовского морей. Средства ПВО сработали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской, Челябинской областях, Татарстане и Крыму.

Впервые украинские БПЛА атаковали Свердловскую область. В Екатеринбурге повреждён жилой дом, пострадали шесть человек, один госпитализирован, сообщает ТАСС.