Делегации Ирана и США съезжаются в Исламабад: но будут ли переговоры?

Иранские и американские дипломаты снова съезжаются в столицу Пакистана. Накануне вечером в Исламабад прибыл глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. Он уже встретился с пакистанским коллегой и озвучил позицию своей страны по поводу возможного соглашения с США.

Как сообщили в Белом доме, туда же вылетели и спецпосланники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Впрочем, пока речь идёт лишь о консультациях с пакистанскими посредниками. В Тегеране подчеркнули: прямых переговоров не запланировано. Впрочем, прогнозировать что-либо трудно. В случае прогресса к диалогу готов присоединиться американский вице-президент Вэнс.

Пока же, как сообщил глава Пентагона Хегсет, морская блокада Ормузского пролива со стороны Штатов будет только усиливаться. А министр иностранных дел Ирана из Исламабада направится обсудить ситуацию на Ближнем Востоке в Оман и Россию.

Тем временем, Дональд Трамп вновь заявляет о победе над Ираном. По словам президента, уже уничтожены от 70 до 90 процентов военного потенциала Ирана. Морская блокада, установленная США, работает на 100%.

В Тегеране, якобы, больше нет единого лидера, а политическая верхушка находится в смятении. И нынешнее перемирие - этакий жест доброй воли: возможность Тегерану прийти в себя и начать конструктивно вести переговоры.

Трампу ответили все вместе: президент Пезешкиан, спикер парламента Галибаф, первый вице-президент Ареф, секретарь Высшего совета национальной безопасности Зулькадр, министр иностранных дел Аракчи: "Один Бог, один Лидер, один народ и один путь — и этот путь победы Ирана дороже жизни".