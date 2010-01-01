США ввели смертную казнь через расстрел на федеральном уровне

Министерство юстиции США предприняло ряд формальных шагов по изменению процедур, связанных с исполнением смертных приговоров. Высшая мера наказания сможет применяться на федеральном уровне, тогда как прежде казнь применяли только в ряде штатов.

Как заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш, такое решение было принято в связи с тем, что "предыдущая администрация не выполнила свой долг по защите американского народа", отказавшись казнить "самых опасных преступников, включая террористов, детоубийц и убийц полицейских", сообщает ТАСС.

Бессрочный мораторий на федеральные казни в США отменяется, в связи с чем Минюст ходатайствовал о применении смертной казни к 44 обвиняемым в различных преступлениях.

Кроме того, предусмотрено "расширение протокола с включением туда дополнительных методов приведения приговора в исполнение". Под этим подразумевается разрешение смертной казни в форме расстрела. Преимущественно приговор в штатах, где применяется высшая мера, приводят в исполнение посредством смертельной инъекции, реже применяют электрический стул.

Однако осужденный мог по собственной воле попросить о казни через расстрел. Так, в феврале 2025 года в Южной Каролине Брэд Сигмон, осужденный за жестокое убийство родителей своей бывшей девушки, предпочел расстрельную команду электрическому стулу. Произошло это впервые за 15 лет. До того расстрел применяли в 2010 году в Юте, также впервые за долгое время.

Расширение применения смертной казни президент США Дональд Трамп анонсировал еще до своей второй инаугурации. Политик пообещал, что "в стране снова будет закон и порядок", поскольку с помощью высшей меры удастся "защитить американские семьи и детей от жестоких насильников, убийц и монстров".