От Паттона до Трампа: 82 года англосаксонской мечты о господстве над миром

Соединённые Штаты составили список хороших и плохих стран НАТО, как пишет Politico, на основе оценок вклада стран альянса и их поддержки политики США, в том числе и по Ирану. Образцовым союзникам - преференции и дополнительная защита, возомнившим о себе - вывод американских баз и новые торговые пошлины. Хрустальный град на холме злопамятен, болезненно самолюбив и обладает всеми необходимыми рычагами для наказания непослушных, создающих помехи на пути к англосаксонской мечте. Девиз, которой сформулировал 82 года назад, 25 апреля 1944 года, американский генерал Джордж Паттон. Его слова о том, что судьба Англии и США - править миром, считаются одним из первых официальных высказываний современного высокопоставленного западного чиновника о намерении установить однополярный мир.

Фразу "Нам предначертано судьбой править всем миром!", понимая под "нам" исключительно англосаксов, произнес не просто один из самых известных американских боевых генералов, а национальный герой США. Если бы не смерть в автокатастрофе в конце 45-го, глядишь, и президентом бы стал. Именем Джорджа Паттона назван боевой танк, а совершенно апологетический фильм о нем получил сразу семь "Оскаров". Секрет такой мега-популярности прост. Паттон вслух говорил о том, что очень многие англосаксы думали и думают до сих пор.

"Когда ты живешь на острове, ты должен считать, что ты - центр мира. Что ты лучше всех. Именно на этом можно построить свою идеологию, которая тебе позволяет утвердиться в окружающем мире. Они сначала задушили всех своих соседей, подчинили своей воле, а потом это распространилось на весь мир, потому что это стало приносить свои плоды", - говорит политолог Юрий Светов.

Эти плоды - не только дешевая рабочая сила из захваченных Уэльса или Шотландии. И даже не специи и чай из далеких заморских колоний. Главный плод - внутренняя стабильность. На острове, где почти не было никаких ресурсов к развитию, зато в избытке хватало и причин и поводов для мятежей и гражданских войн, серьезной, массовой попытки качнуть режим не было ни разу. Удержались и когда Великая Революция потрясала Францию, и когда по всей Европе в середине 19 века бушевала "весна народов". И во время Первой мировой, когда рушились самые могучие европейские империи. Но не британская. Клей, которым была спаяна нация, оказался самым крепким. И его главная составляющая - чувство собственного превосходства над другими просто по праву рождения.

"Идет англичанин по дороге, навстречу идет ирландец, ирландец обязан сойти с дороги в грязь, снять шапку и покорно ждать, пока мимо не пройдет англичанин. Причем этот англичанин не обязательно должен быть каким-то там начальником. Просто - англичанин. Ему дорога. Все остальные - в грязь. Не случайно расовая теория родилась-то в Англии. Не в Германии", - рассказывает Юрий Светов, политолог.

"Двум германским нациям следовало бы стать друзьями уже под воздействием одного только природного инстинкта". Так в 34-м году о желательном курсе Третьего рейха говорил Адольф Гитлер. Англией он восхищался и даже не думал это восхищение скрывать. Прежде всего, за уникальное ноу-хау английской социальной инженерии: тот самый природный инстинкт превосходства. Фундамент под Третьим Рейхом он собирался закладывать именно по чертежам империи, над которой никогда не заходило солнце.

"Замкнутое, бедное пространство – это определенный синдром. Куда-то ехать, рисковать, воевать, завоевывать. Если вы посылаете экспедицию за моря, вы не можете интегрировать свои колонии. Они приезжали с целью использовать и выжать ресурсы. От вас нужен каучук, от вас – металл, от вас – алмазы. От вас – нефть. Приезжали с целью получить ресурсы, это значит, надо контролировать и жестко управлять", - говорит Дмитрий Михеев, политолог.

А для этого необходимо подвести моральную, идеологическую базу под право на это управление. И она проста. Кто сильнее, тот господин. Кто слабее - раб.

"Человек является англичанином, потому превосходит других, принадлежит к классу властителей мира, каким бы маленьким человеком он ни был", - так в начале ХХ века описывал свои впечатления от господства англичан в Южной Африке Ханс Гримм. Автор одного из любимых романов немецкого фюрера.

"Следует ожидать, что в умах западных народов всё с большей и большей силой восстанет мысль о нецелесообразности оставлять незаселёнными обширные области земного шара.., не эксплуатировать их естественных богатств; предоставить их неудовлетворительному хозяйничанью местного туземного населения, стоящего на весьма низком уровне общественного сознания", - эти слова английский экономист и социолог Бенджамин Кидд написал еще в 1894 году. Но и спустя годы никто и не подумал отказаться от этих идей.

"Мир – это не благотворительная организация. И я считаю, что роям черных, коричневых и желтых людей, не соответствующих канонам идеальной расы, придется убраться из него". Это цитата не из Гитлера. Так говорил писатель-фантаст Герберт Уэллс.

"Мы — вы и я, — мы принадлежим к господствующей расе, мы соль земли и её хозяева", - а это уже не менее любимый писатель Джек Лондон.

"Стремление считаться с другими — или, вернее, жалкая трусость, которую мы выдаём за стремление считаться с другими, — превращает нас в сентиментальных рабов" - это Бернард Шоу. Пьеса "Человек и сверхчеловек" многих англичан, включая местного лидера нацистов Освальда Мосли, впечатляла посильнее, чем Ницше.

Еще один известный всем автор - Чарльз Дарвин. В школьных учебниках его главный труд называется "Происхождение видов". Но на самом деле название длиннее. "Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь". Двоюродный брат Чарльза – Фрэнсис Дарвин – отец евгеники. За работы по улучшению "породы людей" пожалован в рыцари, а его идеи вполне разделяли американские президенты Теодор Рузвельт и Кальвин Кулидж. Тем более, что их предшественники – тоже очень уважали естественный отбор.

"…их недостаточно захватить. Необходимо – истребить их всех".

"В этой войне они убьют некоторых из нас. Мы же – должны убить всех. Преследовать и уничтожать каждого".

"Сохранить им их охотничьи угодья – означало бы предоставить наш континент в распоряжение косматых дикарей".

Это не осужденные в Нюрнберге нацисты о евреях и цыганах, а американские отцы-основатели, высеченные в камне на горе Рашмор, об индейцах. Судьбу индейцев разделили коренные австралийцы и тасманийцы – их уничтожили всех. Редких выживших показывали по всей Европе в зоопарках. Последний из них, кстати, закрылся аж через 16 лет после Нюрнберга.

"Я не понимаю тех, кому не по себе от идеи использования газов. Я решительно за использование отравляющих газов против нецивилизованных племен", - с таких предложений начинал свою карьеру самый уважаемый английский политик Уинстон Черчилль. Когда во время войны ему пожаловались, что одного из высокопоставленных английских чиновников по делам колоний не пустили в офицерский клуб из-за цвета кожи, он посоветовал тому в следующий раз взять банджо и прикинуться музыкантом из оркестра.

Примерно в том же духе действовала и другая английская премьер-министр Тереза Мей. Когда в прессу стали просачиваться военные преступления англичан и американцев в Ираке и Афганистане, она потребовала прекратить охоту на ведьм. Идеология превосходства и права по этому превосходству на абсолютную власть над миром определялась и определяет западную, а точнее, англосаксонскую политику. Именно поэтому нацизм, как недавно казалось окончательно похороненный в Нюрнберге, снова поднимает голову в Европе.

"К огромному сожалению, сейчас эта идеология, как и практика нацизма, реанимируется. В том числе, как это не прискорбно в Германии, а также в тех странах, которые дружно подключались к гитлеровским полчищам при нападении на Советский Союз. В связи с попытками возрождения нацизма должен ещё упомянуть Британию, которая всегда была родиной философии расового превосходства", - говорит Сергей Лавров.

Кстати, свою историю англосаксы хорошо помнят. И делают из нее выводы. С точки зрения не англичан весьма своеобразные. Но учитывать эти выводы так или иначе придется.

"Двенадцать веков Англия была колонией Рима. Со своей бывшей рабской психологией она перенесла вот это вот, как ее угнетали, так и она с еще большей жестокостью будет угнетать тех, кто слабее. Там есть понимание только силы", - утверждает Юрий Светов, политолог.

Какой именно язык лучше всего слышат и понимают англосаксы, в начале прошлого века выяснил один преуспевающий юрист, приехавший по делам в Южную Африку. На нем был отличный лондонский костюм. Он блестяще говорил по-английски. У него были деньги на билет первого класса. Но его вышвырнули из поезда потому, что он не был англичанином. Никакие возражения и призывы к праву и человечности никто и слушать не хотел. Звали юриста Мохандас Карамчанд Ганди. Будущий Махатма Ганди, при котором Индия перестанет быть английской колонией.