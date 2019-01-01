Появились подробности развода и судов Марии Мироновой с молодым мужем: "Ведет себя агрессивно"

Мария Миронова развелась с мужем Андреем Сорокой, который на 18 лет моложе актрисы. Брак рухнул еще в 2023 году, но об этом стало известно лишь недавно, после того, как актер подал в суд на бывшую жену.

Сорока требует установить порядок общения с сыном Федором. Мальчик остался жить с мамой, но продолжал общаться с папой, пока Андрей не проявил агрессию. Мария после такого решила, что Федя будет встречаться с Андреем только в ее присутствии. Сороке такие условия не понравились, и он пошел в суд.

Интересы актрисы в суде будет защищать известный адвокат Шота Горгадзе. "Миронова обратилась ко мне исходя из поведения отца ребенка, который агрессивно ведет себя при каждой встрече. После этого у ребенка начинаются истерики, он долго приходит в себя", — сообщил юрист.

По словам адвоката, Сорока практически не участвует в оплате расходов на жизнь сына. Он выплачивает лишь часть алиментов, этих денег не хватает, чтобы обеспечивать Федора. "Если посчитать всю сумму, которую он переводил на содержание ребенка за последние три года, и поровну разбить ее — будет не более восьми тысяч в месяц", — заявил Горгадзе.

Миронова опасается, что Сорока увезет сына в свой родной город Стерлитамак. "У него идея фикс — увезти ребенка жить с ним в его родном населенном пункте", — отметил адвокат в беседе с VOICE.

Также у Марии есть видеоматериалы, доказывающее неадекватное поведение Андрея, записи уже прикреплены к делу. Актриса не требует с Сороки огромных алиментов, для Мироновой важнее всего, чтобы ее бывший муж встречался с мальчиком только в ее присутствии.

"Она не против того, чтобы ребенок общался с папой, но с учетом его непредсказуемости, неадекватного поведения и психоэмоциональных качелей, которые регулярно случаются, оставлять ребенка наедине с ним просто опасно", — объяснил Горгадзе.

Напомним, Мария Миронова вышла замуж за Андрея Сороку в 2019 году. Тогда многих шокировало, что избранник на 18 лет моложе актрисы. А вскоре на свет появился их сын Федор.