Страны Запада объявили России войну и используют киевский режим и украинское государство в своих целях. С таким заявлением выступил в пятницу, 24 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отметил дипломат, "в какой-то период нашей истории, после создания ООН, ОБСЕ и после исчезновения Советского Союза, перспективы сосуществования и даже соработничества с Западом казались нам весьма реалистичными". Однако "это ушло в небытие".

Сейчас Запад открыто воюет против России, используя Украину в качестве "наконечника" и геополитического тарана, подчеркнул Лавров. Он заявил, что Киев оказался бы беспомощен без западного вооружения, разведданных и обучения своих военных, сообщает РИА Новости.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что нынешняя милитаризация Польши и стран Прибалтики аналогична действиям этих стран в период накануне Второй Мировой войны. Польша ждала атаки с востока, а нападение было совершено с запада.

Однако Европе придется пойти на диалог с Россией, как бы ни возражали против этого некоторые европейские политические лидеры. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что выстраивание новой архитектуры европейской безопасности потребует от Европы общения с Россией.