Россиянам напомнили про остановку операций по счетам за неуплату налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России вправе приостановить операции по счетам россиян во внесудебном порядке для взыскания налоговой задолженности. Об этом напомнили в пресс-службе ведомства в пятницу, 24 апреля.

Как уточнили в ФНС, речь идет не о блокировке счетов, а лишь о временной остановке операций по ним исключительно на сумму налоговых недоимок. Денежные средства сверх долга остаются доступными плательщику.

Налоговая служба напомнила про важность исполнения обязательств по уплате налогов в сроки, установленные законом. Нарушителям направляют требование об уплате, если оно будет проигнорировано — выносится решение о взыскании задолженности. После этого у неплательщика есть семь рабочих дней, чтобы погасить долг или оспорить решение о его взыскании. Крайней мерой по истечении этого срока является внесудебная приостановка операций по счетам, цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Согласно действующему законодательству, до 1 декабря россияне должны оплатить три основных налога за предшествовавший календарный год: на имущество, землю и транспорт. В ФНС предупреждали, что граждане, не выполнившие эту обязанность, должны быть готовы к наказанию уже со 2 декабря.

Между тем первый заместитель главы Минфина Ирина Окладникова заявила, что в части налога на доходы физических лиц (НДФЛ) "у нас дополнительного изменения не предусматривается", поскольку ведомство в настоящее время считает подобные изменения избыточным.