Жених больной раком Лерчек вышел на связь с радостной новостью: "Мы получили шанс спасти"

Блогер Лерчек в конце февраля родила сына от танцора Луиса Сквиччиарини. А сразу после родов у нее выявили рак желудка четвертой стадии с метастазами. Сейчас Валерия Чекалина проходит химиотерапию в центре онкологии имени Блохина.

Суд приостановил уголовное дело в отношении блогера и снял домашний арест, чтобы Лерчек могла сосредоточиться на лечении. Это дало блогеру возможность не только посещать врачей, но и быть с детьми.

Вести соцсети Валерия не может, за нее это делает Луис. Он почти каждый день сообщает, как себя чувствует многодетная мама. А 24 апреля танцор вышел на связь с радостной новостью. В семье Лерчек праздник. Ее самому младшему сыночку Даниэлю исполнилось два месяца.

Сквиччиарини опубликовал новые семейные снимки. На кадрах танцор и блогер держат на руках своего сыночка. Чекалина выглядит безмятежно счастливой, несмотря на серьезное заболевание.

"Сегодня у нас маленький праздник. Ровно два месяца назад появилось наше маленькое чудо. Даниэль, спасибо за то, что пришел в нашу жизнь именно в этот момент. Ведь именно благодаря твоему рождению мы смогли узнать о диагнозе и получить шанс спасти твою маму, которая тебя очень сильно любит", —написал Луис.