Россиян предупредили, какие продукты подорожают к майским праздникам

В длинные выходные в начале мая в России традиционно поднимаются цены на продукты, которые востребованы при организации пикников, барбекю и шашлыков. Об этом напомнил в пятницу, 24 апреля, эксперт в области пищевой промышленности Сергей Маликов.

Как рассказал эксперт в интервью агентству "Прайм", спрос на мясо вырастет примерно в полтора раза. Свиная шейка подорожает сильнее всего, баранина будет стоить 800–1500 рублей за килограмм, зато курица вырастет в цене незначительно.

Кроме того, стоимость свежих овощей может вырасти более чем на 10%, в основном это затронет помидоры и картофель. В то же время огурцы, сильно подорожавшие зимой, могут даже подешеветь, поскольку к майским праздникам уже снимут первый урожай в теплицах.

Ранее в Кремле подчеркивали, что президент России Владимир Путин отслеживает ситуацию вокруг цен на жизненно важные продукты. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что "тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента, и он постоянно обсуждает ее с правительством".

Многие испугались угрозы подорожания мяса из-за вспышки инфекционного заболевания скота — очаги пастереллеза выявили в Новосибирской области, Чувашии, Республике Алтай. Однако объем изъятых животных оказался не столь велик, чтобы это существенно сказалось на рынке.