Союзников у России всегда было два в лице армии и флота, а сейчас к ним добавились Воздушно-космические силы и беспилотные войска. Такое заявление сделал в пятницу, 24 апреля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как напомнил глава российской дипломатии в интервью ОТР, со времен Российской империи существовало "осознание, что у России есть только два союзника: армия и флот". Сейчас это еще и ВКС, а также новые войска беспилотных летательных аппаратов.

Глава МИД России заверил, что на этом мы не остановимся, "так что наших союзников будет больше".

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов рассказал, что в формировании ВС России "особый акцент делается на подготовку, на слаживание подразделений", а "особо это касается войск беспилотных систем".

При этом главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич посетовал на дилемму из-за закаленной в боях российской армии. Он признал способность ВС России в короткие сроки развернуть крупную наземную группировку на любом из участков восточного фланга Североатлантического альянса.