Анекдотом об армянском радио при ответе на вопрос об искусстве дипломатии ответил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров 24 апреля вспомнил анекдот об армянском радио, отвечая на вопрос об искусстве российской дипломатии.

"Знаете, если перейти немного в сферу юмора, помните, была серия анекдотов про армянское радио в Советском Союзе. Армянское радио спросили: "Что такое дипломатия?". Они ответили, что есть несколько вариантов, но самый приличный: дипломатия — это искусство послать человека по адресу, но сделать это так, чтобы он предвкушал путешествие", — сказал он в интервью Общественного телевидения России.

Лавров также заявил, что задача дипломатии — отстаивать национальные интересы при уважении интересов достойных и порядочных партнеров.