Трамп удостоил журналистку званием "мерзкий человек года"

Президент США Дональд Трамп 24 апреля обозвал журналистку Кэндис Оуэнс "мерзким человеком года с низким IQ".

"Репутация Кэндис Оуэнс, которая и так никогда не была высока, сильно упала. Ее нападки на первую леди Франции [Брижит Макрон] отвратительны", — говорится в сообщении Трампа в соцсетях.

К своему посту американский президент выложил фото, стилизованное под обложку американского журнала Time. На нем изображено лицо журналистки и надпись "Кэнди Оуэнс лжет, лжет, лжет".

Девушка ранее утверждала, что супруга французского лидера Брижит Макрон "родилась мужчиной", и активно распространяла эту информацию.