Шесть человек обратились за медпомощью после атаки БПЛА в Екатеринбурге

Шесть человек обратились за помощью после атаки БПЛА ВСУ на жилой комплекс в Екатеринбурге. Об этом 25 апреля сообщил губернатор по региону Денис Паслер.

"На данный момент зафиксировано шесть обращений в службу скорой медицинской помощи", — написал он.

Паслер уточнил, что среди пострадавших нет пациентов в тяжелом состоянии. В основном у них диагностировали отравление продуктами горения легкой степени. Одну из них госпитализировали.

На месте продолжают работать спецслужбы. Возле дома развернут оперативный штаб, заявил полпред Артем Жога.

Ранее стало известно о повреждении дома в Екатеринбурге при атаке беспилотников ВСУ. 50 человек были эвакуированы, сообщал губернатор.