В Бурятии ищут попавших под лавину туристов

В Бурятии утром возобновилась спасательная операция. В районе хребта Мунку-Сардык обнаружено тело женщины, одной из четверых попавших накануне под лавину туристов. Поиски остальных продолжаются.

Незарегистрированная группа из семи человек планировала совершить восхождение на пик Конституции. На одном из перевалов на них обрушилась масса снега. Трое туристов отделались лёгкими травмами и смогли по рации сообщить о случившемся. На место немедленно выдвинулись спасатели.

Всего несколько дней назад в этом же районе трагедией завершилось восхождение другой группы. Теперь все запланированные походы отменены.