Русский музей приглашает на масштабную выставку Ивана Шишкина

Беспрецедентная по масштабам выставка полотен Ивана Шишкина открылась в Санкт-Петербурге. Посетители Русского музея смогут увидеть более ста сорока работ признанного мастера, в том числе знаменитое "Утро в сосновом лесу". Картины прибыли из разных городов и впервые собраны в рамках одной экспозиции. Открытие приурочено к дню рождения самого музея.

"Корабельная роща" - последняя монументальная работа мастера. Шишкину – 66 лет. За плечами - семейные трагедии и мировая слава. Казалось бы, пора подводить итоги. Но он бросает вызов времени. Рука тверда, а кисть по-прежнему упряма в деталях.

Шишкин исследовал природу как учёный, но чувствовал её как поэт. Современники говорили - по его картинам можно изучать ботанику. А сам художник шутил - я знаю каждую сосну в лицо. В юности часами лежал на земле и разглядывал траву и кору деревьев.

Современники опрометчиво упрекали его в фотографичности. Вблизи - буря мазков, шероховатая фактура. Но стоит отойти, и каждый ствол - как колонна храма, а ветка - оголённый нерв. И дождь на полотнах Шишкина - не явление природы, а предчувствие таинства.

Так до Ивана Шишкина зимний лес никто не рисовал. Минимум выразительных средств. Но патриарх пейзажа даже в монохромном колорите смог передать звенящую морозную свежесть и розовую дымку закатного солнца. Критики писали - это художник, у которого нет слабых мест, как нет их у самой природы.

Его последний публичный выход - торжественное открытие Русского музея. На фотографии - рядом великие Куинджи, Верещагин, Маковский. Март 1898 года, на следующий день у Ивана Шишкина остановилось сердце.