Команда "ТВ Центра" вышла на старт Московского полумарафона

В столице сегодня главное беговое событие весны - Московский полумарафон. Более 25 тысяч участников, 33 страны - география обширная. Спортивный праздник длится два дня. Завтра - забег на дистанцию 21 километр, сегодня - на пять. Участие приняла участие и команда телеканала "ТВ Центр".

Апрельский московский полумарафон – событие, которого ждут легкоатлеты всю зиму. Фактически с него начинается официальный беговой сезон. И первая дистанция – пять километров. А команда "ТВ Центра" в этом году - стала в два раза больше.

Атмосфера спортивного праздника заряжает энергией. И даже те, кто ещё не участвовал в таких забегах, верят в победу. Главное перед забегом - разминка, чтобы ноги были лёгкими. "Я никогда не бегал. Мне рассказывали, как это классно, и вот я только из-за нашего коллектива, который уже бегает, на это согласился", - признался корреспондент Пётр Вершинин.

Новички в команде. Но не новички в беге. Те, кто уже прочувствовал плюсы этого вида спорта, знают, он не всегда про скорость и не про рекорды. "Бег даёт мне присутствие в моменте. Когда ты бежишь, ты отпускаешь вот этот бесконечный поток мыслей, в котором мы все живём в Москве. И ты просто наслаждаешься процессом. Ты чувствуешь своё тело", - говорит корреспондент Полина Кастрицкая.

В этом году пятикилометровая трасса полумарафона обновилась - круговая по улице Косыгина. Не самая сложная. С небольшим набором высоты, который компенсируется спуском. Есть в этом году и другие нововведения – запущена программа для участников рейтинга старше 35 лет

Все добежали до финиша и получили заветные медали. А завтра легкоатлетов ждёт старт посерьёзней – полумарафон. Это 21 километр и 100 метров. Маршрут начнётся также от МГУ, а финиш – в Лужниках.