Собянин: Поддержка семей с детьми – важнейшее направление социальной политики Москвы

В Москве за последние 15 лет почти в четыре раза выросло количество многодетных семей. И как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, поддержка родителей - в приоритете.

Так, в этом году на шесть процентов проиндексировали соответствующие выплаты и пособия. Новорождённым дарят набор со всем необходимым в первые месяцы жизни. Для тех, у кого трое и более детей, предусмотрены компенсации и льготы на оплату коммунальных услуг и многое другое.

Кроме того, в городе работают специализированные центры, где можно получить различные консультации, психологическую и юридическую помощь.