В Национальном центре "Россия" открылась выставка "Уроки географии"

В Национальном центре "Россия" состоялось торжественное открытие выставки "Уроки географии". Для масштабного проекта впервые собрали вместе редкие экспонаты из фондов ведущих библиотек, музеев и архивов.

Это - старинные карты и атласы, книги и учебные издания, глобусы. Представлены даже императорские сани и макет корабля. При помощи современных технологий посетители больше узнают о великих открытиях и научных прорывах.

Выставку посетил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, юные географы провели для него интерактивную экскурсию.