Собянин рассказал о режиме работы горячих линий Москвы в праздники

В майские праздники в обычном режиме будут работать горячие линии городских служб Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что, позвонив на горячие линии, можно получить исчерпывающую информацию о различных услугах и сервисах, узнать расписание работы городского транспорта, уточнить режим работы парковок, а также записаться на приём к врачу.

Также москвичи смогут в любое время воспользоваться электронными услугами и сервисами на портале mos.ru или в приложениях "Госуслуги Москвы", "Электронный дом Москва" и "Моя Москва".