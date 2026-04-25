В российских школах предложили ввести тихий час

В Общественной палате прозвучало революционное предложение – ввести в начальной школе тихий час. Эту идею в интервью РИА Новости озвучил глава комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП Сергей Рыбальченко.

По его мнению, тихий час поможет детям адаптироваться к учебному процессу и снизит стресс при переходе из детского сада в школу. Организовать тихий час можно в гибком формате, а не в определённое время.

Рыбальченко полагает, что в начальной школе нагрузка для детей очень высока, поэтому нужно найти баланс между учебным процессом и возможностью восстановления сил. Дневной сон должен этому поспособствовать.