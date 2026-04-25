Пользователей прокатных самокатов предупредили о серьёзной опасности

Мошенники стали наклеивать на прокатные самокаты и велосипеды поддельные QR-коды. Они ведут на фишинговую страницу, где потенциальные жертвы могут потерять все свои деньги.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта, с приходом тепла начинается сезон проката велосипедов и самокатов. Мошенники расклеивают поверх настоящих кодов свои стикеры, при сканировании которых гражданину предлагают ввести данные банковской карты для аренды средства передвижения.

На самом деле, с карты тут же списывается крупная сумма, а не плата за пользование самокатом или велосипедом. Желающим взять в аренду средство передвижения рекомендуют пользоваться для этого официальными приложениями.