Мошенники атакуют россиян, отказавшихся от самозапрета на кредиты

Мошенники стали похищать деньги под предлогом активации самозапрета на кредит. Об этом говорится в материалах МВД России.

Сначала потенциальной жертве присылают сообщение о том, что к аккаунту на портале госуслуг получен незаконный доступ. Потом мошенники информируют о заявках на многомиллионные кредиты и предлагают обновить пароль.

Аферисты настаивают, что гражданину нужно срочно позвонить в техподдержку портала. Если он это делает, то его перенаправляют к лжесотруднику Центробанка.

Псевдофинансист выясняет, какие накопления есть у жертвы и предлагает активировать самозапрет на получение кредитов. В панике обманутый человек выполняет всё, что просят преступники и в итоге оказывается без денег.