Армия России нанесла удары по портовой инфраструктуре на Украине

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории нашей страны - российские войска нанесли массированный удар. Об этом сообщили в Минобороны.

Поражены объекты оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Видео взрывов публикуют в местных социальных сетях. Сообщения о взрывах поступали ночью и утром из Киевской, Одесской, Запорожской, Харьковской, Черниговской и Кировоградской областях. Цели удара достигнуты, уточнили в российском военном ведомстве.