Российские войска освободили Бочково в Харьковской области

Армия России освободила Бочково в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Также российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам ТЭК Украины, используемым в интересах военных. Ещё поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

В ежедневной сводке о ходе спецоперации говорится, что силы ПВО сбили за сутки 11 управляемых авиабомб и 256 беспилотников ВСУ, а подразделения противника потеряли свыше 1 100 военнослужащих.